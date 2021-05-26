Из-за пандемии зоопарк Khao Kheow, расположенный неподалеку от Бангкока, был вынужден отказаться от посетителей. Без гостей животным стало грустно и одиноко. Но руководство зоопарка нашло выход из ситуации.

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Чтобы скрасить одиночество животных, в зоопарк пригласили детей, которые занимаются музыкой. Цель такого приглашения – создать атмосферу релаксации с помощью инструментальной музыки. Необычные сольные концерты помогают жителям зоосада успокоиться, расслабиться и не чувствовать себя одинокими.

Девочка играет музыку для животных в тайском зоопарке: видео