Через пандемію зоопарк Khao Kheow, що розташований неподалік від Бангкоку, був змушений відмовитись від відвідувачів. Без гостей тваринам стало сумно та одиноко. Але керівництво зоопарку знайшло вихід із ситуації.

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Щоб скрасити самотність тварин, до зоопарку запросили дітей, які займаються музикою. Мета такого запрошення – створити атмосферу релаксації за допомогою інструментальної музики. Незвичайні сольні концерти допомагають мешканцям зоосаду заспокоїтися, розслабитися та не відчувати себе самотніми.

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