Маленькая Тиган Вик из Великобритании скоро будет праздновать день рождения. Любопытство не давало ей покоя, ведь она очень хотела узнать, что именно подарят ей родители. Поэтому она придумала настоящую детскую аферу.

Мама девочки, Меган Вик, нашла на столе письмо, написанное детским почерком. Ее так поразила и рассмешила находчивость дочери, что она поделилась этой историей в сети.

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Письмо девочка начала со слов: "Дорогая мама", но потом передумала. Она зачеркнула слово "мама", и заменила его на "жена".

Дорога жена, я забыл, какой подарок мы купили для нашей любимой дочери Тиган на день рождения. Поэтому, пожалуйста, напиши это здесь,

– написала дочь в письме.

Ниже девочка нарисовала графу, для того чтобы мама вписала туда подарок. Под ней она добавила: "От твоего мужа (точно не от Тиган)".



Письмо от маленькой Тиган / Фото Меган Вик

Пользователи сообщества в фейсбуке, в котором Меган поделилась фотографией письма, были в восторге от плана Тиган. Публикация за несколько дней собрала 13 тысяч лайков и 500 комментариев. Люди хвалили девочку, а некоторые предлагали варианты ответа на это письмо. Вот некоторые из них: