Дівчинка хотіла дізнатися, що подарують їй батьки, і вигадала цікавий спосіб: кумедна історія
Маленька Тіган Вік з Великої Британії незабаром святкуватиме день народження. Цікавість не давала їй спокою, адже вона дуже хотіла дізнатися, що саме подарують їй батьки. Тому вона вигадала справжню дитячу аферу.
Джерело:The Mirror
Мама дівчинки, Меган Вік, знайшла на столі листа, написаного дитячим почерком. Її так вразила і розсмішила винахідливість дочки, що вона поділилася цією історією в мережі.
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Листа дівчинка розпочала зі слів: "Дорога мамо", але потім передумала. Вона закреслила слово "мамо", і замінила його на "дружино".
Дорога дружино, я забув, який подарунок ми купили нашій улюбленій дочці Тіган на день народження. Тому, будь ласка, напиши це ось тут,
– написала дочка у листі.
Нижче дівчинка намалювала графу, для того аби мама вписала туди подарунок. Під нею вона додала: "Від твого чоловіка (точно не від Тіган)".
Лист від маленької Тіган / Фото Меган Вік
Користувачі спільноти у фейсбуці, в якій Меган поділилася фотографією листа, були у захваті від плану Тіган. Публікація за кілька днів зібрала 13 тисяч вподобань та 500 коментарів. Люди хвалили дівчинку, а дехто пропонував варіанти відповіді на цей лист. Ось деякі з них:
- Потрібно було написати: "Зачекай, що? У неї день народження?";
- Я б написав, що подарунок – це, наприклад, вугілля (або щось типу того);
- Я пропоную так: "
Дорога доню!Дорогий чоловіче! Хіба ти не пам'ятаєш, що по традиції ми більше не даруватимемо Тіган подарунки, коли їй виповниться (вписати вік)";
- Або так: "Ох, дорогий чоловіче! Я думала, що це ти маєш купити їй подарунок. Думаю, що вона зрадіє звичайним кулькам".
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