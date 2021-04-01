Маленька Тіган Вік з Великої Британії незабаром святкуватиме день народження. Цікавість не давала їй спокою, адже вона дуже хотіла дізнатися, що саме подарують їй батьки. Тому вона вигадала справжню дитячу аферу.

Мама дівчинки, Меган Вік, знайшла на столі листа, написаного дитячим почерком. Її так вразила і розсмішила винахідливість дочки, що вона поділилася цією історією в мережі.

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Листа дівчинка розпочала зі слів: "Дорога мамо", але потім передумала. Вона закреслила слово "мамо", і замінила його на "дружино".

Дорога дружино, я забув, який подарунок ми купили нашій улюбленій дочці Тіган на день народження. Тому, будь ласка, напиши це ось тут,

– написала дочка у листі.

Нижче дівчинка намалювала графу, для того аби мама вписала туди подарунок. Під нею вона додала: "Від твого чоловіка (точно не від Тіган)".



Лист від маленької Тіган / Фото Меган Вік

Користувачі спільноти у фейсбуці, в якій Меган поділилася фотографією листа, були у захваті від плану Тіган. Публікація за кілька днів зібрала 13 тисяч вподобань та 500 коментарів. Люди хвалили дівчинку, а дехто пропонував варіанти відповіді на цей лист. Ось деякі з них: