У поклонников Оззи Осборна есть возможность переночевать в его спальне и вдохновиться на собственные музыкальные свершения.

На родине Оззи Осборна в британском городе Бирмингем сдают комнату, в которой прошло детство музыканта, сообщает NME. Желающим провести одну ночь в бывшей спальне рокера придется заплатить 400 фунтов стерлингов (более 15 тысяч гривен).​

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Об этом музыкант узнал, когда захотел посетить место своего детства. Учитывая размер и состояние помещения, певца возмущает бизнес, который построили на его имени. Он считает, что ночь в этом доме совершенно не стоит заявленных денег.

Он берет за ночь 400 фунтов. Но весь этот чертов дом раньше не стоил и 300 фунтов. Они, наверное, сделали дорогую пристройку в ванной,

– рассказал Оззи Осборн журналистам.



Место, где прошло детство Оззи Осборна / Фото Google Maps

Дом под номером 14 на Лодж-стрит имеет всего две спальни и одну ванную комнату. Там Оззи жил вместе с родителями и пятью братьями и сестрами.