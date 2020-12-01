Шанувальники Оззі Озборна мають можливість переночувати у його спальні та надихнутися на власні музичні звершення.

На батьківщині Оззі Осборна у британському місті Бірмінгем здають кімнату, в якій минуло дитинство музиканта, повідомляє NME. Охочим провести одну ніч у колишній спальні рокера доведеться заплатити 400 фунтів стерлінгів (понад 15 тисяч гривень).

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Про це музикант дізнався, коли захотів відвідати місце свого дитинства. Зважаючи на розмір та стан помешкання, співака обурює бізнес, який створили на його імені. Він вважає, що ніч у цьому домі зовсім не вартує заявлених грошей.

Він бере за ніч 400 фунтів. Але увесь цей клятий будинок раніше не коштував і 300 фунтів! Вони, мабуть, зробили дорогу прибудову у ванній,

– розповів Оззі Осборн журналістам.



Місце, де минуло дитинство Оззі Осборна / Фото Google Maps

Будинок під номером 14 на Лодж-стріт має всього дві спальні та одну ванну кімнату. Там Оззі жив разом із батьками та п'ятьма братами і сестрами.