В Польше детям случайно раздали сладости для взрослых: что с ними не так
Источник:Gazeta Wyborcza.
В Польше детям, которые отдыхали в лагере, раздали конфеты с вульгарными надписями на обертке. Интересно, что текст, который не должны были бы видеть дети, был на внутренней стороне обертки.
Инцидент произошел в Кракове.
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Детям, в возрасте 7 – 13 лет, во время отдыха в летних лагерях раздали конфеты с вульгарными надписями вроде: "Разве ты не можешь найти хорошую работу? Возможно, это потому, что ты х**й".
Ужасную ошибку обнаружили только на следующее утро. Одна из девочек подошла к воспитателям с бумагой и попросила объяснить, что было напечатано внутри.
Когда мы прочитали текст на внутренней стороне обертки, мы были ошеломлены. Мы сразу же сказали детям, чтобы они не читали, что там написано, и вернули нам всю бумагу. К счастью, они это сделали, и мы постарались быстро их собрать,
– рассказала педагог.
Оказалось, что эти конфеты предназначались только для взрослых. Почему их передали детям – пока неизвестно.