В День смеха принято шутить и разыгрывать друг друга, но это касается не только коллег, друзей и знакомых. Крупные мировые компании и серьезные СМИ также время от времени устраивают розыгрыши для своей аудитории.

Вероятно, что сегодня появятся новые смешные шутки от известных компаний, изданий и брендов. А пока предлагаем вспомнить самые громкие в истории розыгрыше, на которые "повелись" сотни тысяч человек.

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Урожай макаронов

1 апреля 1957 на телеканале BBC в прямом эфире показали, как швейцарские фермеры собирают с деревьев отваренные спагетти. Затем они еще и сушили макароны на солнце. По их словам, такой обильный урожай удалось получить благодаря теплой зиме и уничтожению жуков-макароноедов.

В те времена британцы редко ели спагетти – эти макароны считались деликатесом. Именно поэтому сюжет BBC наделал шума в Великобритании. Его посмотрели 8 миллионов людей, часть которых начала звонить и писать в редакцию, чтобы узнать, где взять саженцы "макаронного дерева". Редакторы и здесь не растерялись и стали советовать своим зрителям положить спагетти в банку с томатным соусом и ждать.

Макароны на деревьях: видео

История первого апреля

В 1983 информационное агентство Associated Press опубликовало историю Дня смеха, которую им рассказал профессор Бостонского университета Джозеф Боскин. Единственное, чего не учли журналисты – это то, что мужчина тоже захотел их разыграть.

Он придумал историю, согласно которой традиция праздновать 1 апреля появилась еще во времена римского императора Константина. Тогда придворные шуты сказали правителю, что они могли бы лучше управлять страной. Это развеселило Константина, и он решил для шутки на 1 день подарить власть одному из шутов – Кугелю. В то же день он издал указ, который обьявил 1 апреля Днем абсурда.

Конечно, профессор полностью придумал эту историю, однако журналисты ничего не заподозрили. Тогда эту "новость" опубликовали десятки СМИ, пока через несколько недель Джозеф не сознался во лжи.

Колокол свободы



Taco Liberty Bell / Фото Billy Penn

В 1996 году компания Taco Bell обьявила о том, что она купила выдающийся памятник и символ американской независимости Liberty Bell, и к тому же переименовала его в Taco Liberty Bell. Это возмутило сотни людей, и они отправились к Колоколу Свободы в национальном историческом парке в Филадельфии с протестом. Это продолжалось пока несколько СМИ не опубликовали опровержение розыгрыша.

Генеральная уборка в интернете

В 1997 году американские пользователи сети получили электронные письма о том, что с 31 марта по 2 апреля Интернет закрывают на генеральную уборку, которое будут проводить 5 мощных японских роботов Toshiba ML-2274. Они должны были почистить сеть от электронных ящиков, которые не использовались и от нерабочих сайтов. Пользователям рекомендовали не только не входить в интернет, но и выключить все устройства из розетки. Как ни странно, некоторые люди поверили в это, а трафик сети в указанные дни снизился.

Летающие пингвины

31 марта 2000 года ведущий программы "Чудеса эволюции" на канале BBC рассказал аудитории о пингвинах, что летают. По словам Терри Джонса птицы решили спастись от холода и отправились в Южную Америку. В смонтированном видеоролике показали, как сотни пингвинов летят в теплые края.

Пингвины полетели на юг: видео

Тело Бигфута



Тело Бигфута / Фото The Telegraph

В 2008 году несколько американских СМИ получили сообщение от 2-х мужчин, которые утверждали, что у них есть тело настоящего Бигфута – полумифического существа, похожего на человекоподобную обезьяну. По этому поводу даже устроили пресс-конференцию. Медиа подхватили эту новость и распространили ее. Однако позже оказалось, что это был не Бигфут, а замороженный во льду костюм гориллы.

Фонтанчик для питья на Луне



Вода на Луне / Фото NASA

В 2009 году NASA опубликовала снимок, который якобы утверждал, что на Луне есть источники питьевой воды. На одном из архивных фото "Аполлона" в кадре появилось нечто похожее на фонтанчик для питья.

Конечно же, у людей возник вопрос – как они не заметили этого раньше. Тогда астронавты ответили, что перчатки их скафандров слишком велики, и это не позволило им привести фонтанчик в действие. Именно поэтому они решили проигнорировать наличие этого сооружения на Луне.

Символично, что оригинальное фото было сделано 1 апреля 1969 – за 40 лет до того, как его отфотошопили, чтобы разыграть людей.

Беременная Ангела Меркель

Также в 2009 году в эфире немецкой радиостанции Hessen FFH актеры-имитаторы обьявили новость о беременности Ангелы Меркель. Сначала они сымитировали голос председателя Социал-демократической партии Франца Мюнтеферинга, после него говорил "личный гинеколог канцлера", а потом и она сама. Эта новость вызвала волну обсуждения, а радиостанция принимала поздравления для Меркель до самого вечера.

Одетые животные

В 2016 году 1 апреля решила повеселиться и National Geographic. В своем твиттере они опубликовали ссылки на новость с подписью "Медиакомпании заявляют, что больше не будут унижать животных, публикуя их фото без одежды".

Каждый, кто переходил по ссылке действительно попадал на новость с заголовком "National Geographic прекратит публикацию обнаженных изображений животных", но ниже было написано: "День Смеха!". Они сразу же признались, что пошутили, и предложили читателям посмотреть на забавные фото изысканно одетых собак и кошек начала 20 века.

Очиститель экрана от Google

В 2019 году компания Google анонсировала новую функцию для владельцев Android-смартфонов – очиститель экрана. В презентации показывали, как мобильное приложение очищает внешние загрязнения на экране.

Многие пользователи восприняли эту новость серьезно, ведь представители компании подошли к анонсу с профессионализмом. Видеопрезентация новой функции ничем не отличалась от презентации другого их продукта. Однако, это был очередной первоапрельский розыгрыш.

Очиститель экрана от Google