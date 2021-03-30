В Черновцах заметили раритетный автомобиль Lincoln Town Car 2, который используется по довольно необычному назначению. С капота лимузина продают овощи и вазоны.

Фото автомобиля опубликовали в социальных сетях. Владелец редкого лимузина разложил на его капоте картофель, лук и горшки с цветами.

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Похоже, что по назначению машину не используют – она грязная, а ее колеса спущены.

Про Lincoln Town Car 2

Лимузины Lincoln Town Car – автомобили класса "люкс", которые изготавливало в США подразделение компании Ford – Lincoln-Mercury. Первое поколение выпустили в 1981 году, а уже в 1990 году на рынке появились Lincoln Town Car 2. В 2011 году автомобили этой модели сняли с производства.

Лимузин оснащен 4,6-литровым 8-цилиндровым двигателем, мощностью в 242 лошадиные силы. До скорости 100 километров он разгонялся за 9,5 секунды. Максимальная скорость, которую он мог развить – 180 километров