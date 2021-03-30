У Чернівцях помітили раритетний автомобіль Lincoln Town Car 2, який використовують за незвичним призначення. З капота лімузина продають овочі та вазони.

Фото автомобіля опублікували у соціальних мережах. Власник рідкісного лімузина розклав на його капоті картоплю, цибулю та горщики з квітами.

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Схоже, що за призначенням машину не використовують – вона брудна, а її колеса спущені.

Про Lincoln Town Car 2

Лімузини Lincoln Town Car – автомобілі класу "люкс", які виготовляв у США підрозділ компанії Ford – Lincoln-Mercury. Перше покоління випустили у 1981 році, а вже у 1990 році на ринку з'явилися Lincoln Town Car 2. У 2011 році автомобілі цієї моделі зняли з виробництва.

Лімузин оснащений 4,6-літровим 8-циліндровим двигуном, потужністю у 242 кінські сили. До швидкості 100 кілометрів він розганявся за 9,5 секунди. Максимальна швидкість, яку він міг розвинути – 180 кілометрів