На американском сайте компании Volkswagen появилось обьявление об изменении официального названия подразделения на Voltswagen. Краткий анонс практически сразу удалили.

Пресс-релиз, датированный 29 апреля, опубликовали на месяц раньше – 29 марта. Теперь СМИ и аудитория задают вопрос – это была ошибка или, возможно, шутка перед на 1 апреля.

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Изменит ли Volkswagen название

Пресс-секретарь Volkswagen Брендан Брэдли отказался комментировать этот случай. Но другой представитель компании, пожелавший остаться анонимом, заверил журналистов, что это не шутка и не маркетинговый ход. Новость о переименовании просто показали преждевременно.

В ошибочно опубликованной новости говорилось, что изменение названия Voltswagen – это публичное заявление о будущих инвестициях компании. Частица volt (название единицы измерения электрического напряжения) в брендинге должно подчеркнуть достижения и будущие намерения компании, связанные с производством электрических автомобилей.

Планируется, что со значком "Voltswagen" будут выпускать только электрокары, а остальные автомобили останутся с традиционными значками "VW".