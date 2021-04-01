У День сміху заведено жартувати та розігрувати один одного, але це стосується не лише колег, друзів та знайомих. Великі світові компанії та серйозні ЗМІ також час від часу влаштовують розіграші для своєї аудиторії.

Ймовірно, що сьогодні з'являться нові кумедні жарти від відомих компаній, видань та брендів. А поки що пропонуємо згадати найгучніші в історії розіграші, на які "повелися" сотні тисячі людей.

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Урожай макаронів

1 квітня 1957 року на телеканалі BBC в прямому ефірі показали, як швейцарські фермери збирають з дерев відварені спагеті. Потім вони ще й сушили макарони на сонці. За їх словами, такий рясний врожай вдалося отримати завдяки теплій зимі та винищенню жуків-макароноїдів.

У ті часи британці рідко їли спагеті – ці макарони вважалися делікатесом. Саме тому сюжет BBC наробив галасу у Великобританії. Його подивилися 8 мільйонів людей, частина яких почала дзвонити та писати до редакції, аби дізнатися, де взяти саджанці "макаронного дерева". Редактори й тут не розгубилися, і почали радити своїм глядачам покласти спагетті у банку з томатним соусом та чекати.

Макарони на деревах: відео

Історія першого квітня

У 1983 інформаційне агентство Associated Press опублікувало історію Дня сміху, яку їм розповів професор Бостонського університету Джозеф Боскін. Єдине, що не врахували журналісти – це те, що чоловік також захотів їх розіграти.

Він вигадав історію, немов традицію святкувати 1 квітня започаткували ще за часів римського імператора Костянтина. Тоді придворні блазні сказали правителю, що вони могли б краще керувати країною. Це розвеселило Костянтина, і він вирішив для жарту на 1 день подарувати владу одному з блазнів – Кугелю. У той самий день він видав указ, що проголошував 1 квітня Днем абсурду.

Звичайно, професор повністю вигадав цю історію, проте журналісти нічого не запідозрили. Тоді цю "новину" опублікували десятки ЗМІ, аж поки через кілька тижнів Джозеф не зізнався у розіграші.

Дзвін свободи



Taco Liberty Bell / Фото Billy Penn

У 1996 році компанія Taco Bell оголосила про те, що вона купила видатну пам'ятку та символ американської незалежності Liberty Bell, і до того ж перейменувала його на Taco Liberty Bell. Це обурило сотні людей, і вони вирушили до Дзвону Свободи в національному історичному парку у Філадельфії з протестом. Це тривало аж поки декілька ЗМІ не опублікували спростування розіграшу.

Генеральне прибирання в інтернеті

У 1997 році американські користувачі мережі отримали електронні листи про те, що з 31 березня до 2 квітня Інтернет закривають на генеральне прибирання, яке проводитимуть 5 потужних японських роботів Toshiba ML-2274. Вони мали б почистити мережу від електронних скриньок, які не використовувалися та від неробочих сайтів. Користувачам рекомендували не лише не заходити в інтернет, але й вимкнути усі пристрої з розетки. Як не дивно, деякі люди повірили в це, а трафік мережі у зазначені дні знизився.

Пінгвіни літають

31 березня 2000 року ведучий програми "Дива еволюції" на каналі BBC розповів аудиторії про пінгвінів, що літають. За словами Террі Джонса птахи вирішили врятуватися від холоду і вирушили до Південної Америки. В змонтованому відеоролику показали, як сотні пінгвінів летять у теплі краї.

Пінгвіни полетіли на південь: відео

Тіло Бігфута



Тіло Бігфута / Фото The Telegraph

У 2008 році кілька американських ЗМІ отримали повідомлення від 2-ох чоловіків, які заявляли, що у них є тіло справжнього Бігфута – напівміфічної істоти, що схожа на людиноподібну мавпу. З цього приводу навіть влаштували пресконференцію. Медіа підхопили цю новину та розповсюдили її. Однак пізніше виявилося, що це був не Бігфут, а заморожений у льоду костюм горили.

Фонтанчик для пиття на Місяці



Вода на Місяці / Фото NASA

У 2009 році NASA опублікувала знімок, який начебто доводив, що на Місяці є джерела питної води. На одному з архівних фото "Аполлона" у кадрі з'явилося щось схоже на фонтанчик для пиття.

Звичайно ж, у людей виникло запитання – як вони не помітили цього раніше. Тоді астронавти відповіли, що рукавиці їхніх скафандрів занадто великі, і це не дозволило привести фонтанчик у дію. Саме тому вони вирішили проігнорувати наявність цієї споруди на Місяці.

Символічно, що оригінальне фото було зроблено 1 квітня 1969 року – за 40 років до того, як його відфотошопили, щоб розіграти людей.

Вагітна Ангела Меркель

Також у 2009 році в ефірі німецької радіостанції Hessen FFH актори-імітатори оголосили новину про вагітність Ангели Меркель. Спершу вони зімітували голос голови Соціал-демократичної партії Франца Мюнтеферінга, після нього "говорив" особистий гінеколог канцлерки, а потім і вона сама. Ця новина викликала хвилю обговорення, а радіостанція приймала привітання для Меркель до самого вечора.

Одягнені тварини

У 2016 році 1 квітня вирішила повеселитися й National Geographic. У своєму твітері вони опублікували посилання на новину з підписом "Медіакомпанії заявляють, що більше не принижуватимуть тварин, публікуючи їхні фото без одягу".

Кожен, хто переходив за посиланням справді потрапляв на новину із заголовком " National Geographic припинить публікацію оголених зображень тварин ", але нижче було написано: "День Сміху!". Вони одразу ж зізналися, що пожартували, і запропонували читачам подивитися на кумедні фото вишукано одягнених собак та котів початку 20 століття.

Очисник екрану від Google

У 2019 році компанія Google анонсувала нову функцію для власників Android-смартфонів – очисник екрану. У презентації показували, як мобільний додаток очищує зовнішні забруднення на екрані.

Багато користувачів сприйняли цю новину серйозно, адже представники компанії підійшли до анонсу з професіоналізмом. Відеопрезентація нової функції нічим не відрізнялася від презентації іншого їхнього продукту. Однак, це був черговий першоквітневий розіграш.

Очисник екрану від Google