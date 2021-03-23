Кадры, которые были сняты студентом юридического факультета округа Ориндж, штат Калифорния, США, показывают настоящих друзей. На них видно, как щенок мило и осторожно играет с бабочкой.

Видео со щенками всегда приятно смотреть, поскольку их выходки слишком очаровательны, чтобы с ними справиться. В следующем трогательном ролике, который опубликовал пользователь твиттера Кит, изображена бабочка, которая балансирует на лапках маленького щенка, что игриво пытается его поймать.

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Игривый песик все время пытался поймать бабочку своей пастью, но насекомое успело улететь и позаигрывать с ним, прежде чем приземлиться на голову щенку.

Опубликованное 18 марта видео собрало более 5 миллионов просмотров и свыше 160 тысяч ретвитов, что сделало его вирусным.

Вы когда-нибудь видели бабочку, играющую со щенком?

have you ever seen a butterfly playing with a puppy before? well now you have pic.twitter.com/8vKoJnQ8kY — keat (@keatxngrant) March 20, 2021

Пользователи сети были в восторге от такого волшебного видео и оставили множество милых комментариев: