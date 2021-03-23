День щенков: песик, который играет с бабочкой – волшебное вирусное видео
Кадры, которые были сняты студентом юридического факультета округа Ориндж, штат Калифорния, США, показывают настоящих друзей. На них видно, как щенок мило и осторожно играет с бабочкой.
Источник:твиттер keat
Видео со щенками всегда приятно смотреть, поскольку их выходки слишком очаровательны, чтобы с ними справиться. В следующем трогательном ролике, который опубликовал пользователь твиттера Кит, изображена бабочка, которая балансирует на лапках маленького щенка, что игриво пытается его поймать.
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Игривый песик все время пытался поймать бабочку своей пастью, но насекомое успело улететь и позаигрывать с ним, прежде чем приземлиться на голову щенку.
Опубликованное 18 марта видео собрало более 5 миллионов просмотров и свыше 160 тысяч ретвитов, что сделало его вирусным.
Вы когда-нибудь видели бабочку, играющую со щенком?
Пользователи сети были в восторге от такого волшебного видео и оставили множество милых комментариев:
- Показал это маме, чтобы я мог завести щенка.
- Это сделало мой день таким милым.
- Это действительно супер круто и полезно.
- Интересно, знали ли они друг друга в прошлой жизни.
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