День цуценят: песик, який грається з метеликом – чарівне вірусне відео
Кадри, які були зняті студентом юридичного факультету округу Оріндж, штат Каліфорнія, США, показують справжніх друзів. На них видно, як цуценя мило та обережно грається з метеликом.
Джерело:твітер keat
Відео з цуценятами завжди приємно дивитися, оскільки їх витівки занадто чарівні, щоб з ними впоратися. У наступному зворушливому ролику, який опублікував користувач твітеру Кіт, зображений метелик, що балансує на лапках маленького цуценяти, який грайливо намагається його зловити.
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Грайливий песик весь час намагався зловити метелика своєю пащею, але комаха встигла відлетіти та позагравати з ним, перш ніж приземлитися на голову цуценяті.
Опубліковане 18 березня відео зібрало понад 5 мільйонів переглядів та понад 160 тисяч ретвітів, що зробило його вірусним.
Ви коли-небудь бачили метелика, що грає з цуценям?
Користувачі мережі були в захваті від такого чарівного відео та залишили безліч милих коментарів:
- Показав це мамі, щоб я міг завести цуценя.
- Це зробило мій день таким милим.
- Це дійсно супер круто і корисно.
- Цікаво, чи знали вони один одного в минулому житті.
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