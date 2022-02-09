День не задался: 13 человек, с которыми произошли досадные, но очень смешные неприятности

9 февраля 2022 , 19:14
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Источник:

Reddit

Не существует человека, у которого не бывает плохих дней. Однако иногда с нами случаются очень забавные неприятности и если бы такое было с кем-то другим, это вызвало бы не только сочувствие, но и смех.

Случаи из нашей подборки – именно такие. Эти фото могут стать настоящим утешением после собственного неудачного дня. С одной стороны они вас развеселят, а с другой –  убедят, что могло быть еще хуже. 

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"Так выглядит "Я помою посуду завтра""

Фото Reddit / moon-lover

"Забыл пластиковую лопатку в духовке, когда разогревал лазанью"

Фото Reddit / jonek1999

"Похоже, я чуть-чуть не рассчитал"

Фото Reddit / StalkingBanana

"Вид из моей квартиры, когда я переехала и сейчас"

Фото Reddit / LardoftheFries

"Лежу на полу в ванной и смотрю на дыру в потолке, сквозь которую я только что провалился"

Фото Reddit / StickyMcdoodle

"Просто пытаюсь вернуть 2 билета на самолет"

Фото Reddit / Pansexual_Paniccc

"Неделя началась с разрыва отношений, потом мою машину эвакуировали, а сейчас я опрокинул спагетти на кроссовки"

Фото Reddit / Millre01

"Через несколько часов кому-то, кто сейчас вылетает в этом самолете, будет невесело"

Фото Reddit / mrplinko

"На горьком опыте узнал, что дезинфицирующее средство в итальянском ресторане может выглядеть точно так, как оливковое масло"

Фото Reddit / BabyKitten24

"Я не большой поклонник балета, но жена сказала, что это будет незабываемый опыт. Так и было"

Фото Reddit / radleru

"Я не буду называть имен, но похоже, что кто-то съел мамину помаду"

Фото Reddit / Opal_L

"Вот и дверь открылась на моей остановке"

Фото Reddit / 9999

"О нет"

Фото Reddit / Ele ctronic_Ad_8535

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Автор: Софія Гусєва