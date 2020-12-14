Понедельник 14 декабря начался с перебоев в работе подавляющего большинства сервисов Google, за исключением поиска, который работал практически без изменений.

Службы Google во всем мире перестали работать, в результате чего люди не могли получить доступ к Gmail, YouTube и другим онлайн-продуктам компании. Несмотря на универсальный характер сбоев, компания не спешила сообщать озабоченным пользователям о деталях проблемы с любыми услугами в течение первых 30 минут после отключения.

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Нам известно о проблеме ... которая затрагивает большинство пользователей. Пострадавшие пользователи не могут получить доступ к службам Google,

– сообщение Google.

Однако пользователи социальных сетей не любят долго ждать, поэтому стремительный поток мемов, связанных со сбоем работы Google, моментально накрыл интернет. Наибольшей популярностью в Twitter пользовались хэштеги #YouTubeDown, #Gamail, #Gmaildown. Развлечения 24 собрали для вас самое интересное:

Я после падения YouTube, Google, Gmail:

Google отключается на 5 минут

Планета через 2 минуты без YouTube, Google и Gmail

The planet after 2 minutes without YouTube, Google and Gmail. #YouTubeDOWN pic.twitter.com/W139LcPXbG — Mr ZaiBee (@yuckk_fouu) December 14, 2020

Этот день настал. Даже Google не знает, что случилось с Google

Когда вы гуглите почему Google не работает

Google давай раздупляйся, потому что надо работать

Я открываю twitter, чтобы узнать, работают ли Youtube, Gmail, google!

ИТ-отдел в Google прямо сейчас

Mozilla Firefox после отключения сервера Google

Mozila Firefox after #Google server down pic.twitter.com/XhYw29LM1w — The Idiot News (@TheIdiotNews) December 14, 2020

Когда вы поняли, что это не вина вашего плохого Wi-Fi

when u realise it's not ur shitty wifi's fault#YouTubeDOWN pic.twitter.com/Lrf2UkPdQL — john⁷ (@kimtaesheart) December 14, 2020

Я, когда Google и Youtube не работают. Мой мозг и эмоции

Me when google and Youtube is down

My brain and emotions:#YouTubeDOWN pic.twitter.com/a5k1n6OFUq — Manish Shukla (@ManishS47038529) December 14, 2020

Youtube, ты в порядке, ты, кажется, не очень хорошо себя чувствуешь

Разработчик, который толкнул код!

Понимая, что ваша работа во многом зависит от google. С другой стороны, никакой работы!