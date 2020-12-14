Даже Google не знает, что произошло с Google: подборка мемов о глобальном сбое поисковой сети
Понедельник 14 декабря начался с перебоев в работе подавляющего большинства сервисов Google, за исключением поиска, который работал практически без изменений.
Службы Google во всем мире перестали работать, в результате чего люди не могли получить доступ к Gmail, YouTube и другим онлайн-продуктам компании. Несмотря на универсальный характер сбоев, компания не спешила сообщать озабоченным пользователям о деталях проблемы с любыми услугами в течение первых 30 минут после отключения.
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Нам известно о проблеме ... которая затрагивает большинство пользователей. Пострадавшие пользователи не могут получить доступ к службам Google,
– сообщение Google.
Однако пользователи социальных сетей не любят долго ждать, поэтому стремительный поток мемов, связанных со сбоем работы Google, моментально накрыл интернет. Наибольшей популярностью в Twitter пользовались хэштеги #YouTubeDown, #Gamail, #Gmaildown. Развлечения 24 собрали для вас самое интересное:
Я после падения YouTube, Google, Gmail:
Google отключается на 5 минут
Планета через 2 минуты без YouTube, Google и Gmail
Этот день настал. Даже Google не знает, что случилось с Google
Когда вы гуглите почему Google не работает
Google давай раздупляйся, потому что надо работать
Я открываю twitter, чтобы узнать, работают ли Youtube, Gmail, google!
ИТ-отдел в Google прямо сейчас
Mozilla Firefox после отключения сервера Google
Когда вы поняли, что это не вина вашего плохого Wi-Fi
Я, когда Google и Youtube не работают. Мой мозг и эмоции
Youtube, ты в порядке, ты, кажется, не очень хорошо себя чувствуешь
Разработчик, который толкнул код!
Понимая, что ваша работа во многом зависит от google. С другой стороны, никакой работы!
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