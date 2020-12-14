Понеділок 14 грудня почався з перебоїв в роботі переважної більшості сервісів Google, за винятком пошуку, який працював практично без змін.

Служби Google у всьому світі перестали працювати, в результаті чого люди не могли отримати доступ до Gmail, YouTube та інших онлайн-продуктів компанії. Незважаючи на універсальний характер збоїв, компанія не спішила повідомляти занепокоєним користувачам про деталі проблеми з будь-якими послугами протягом перших 30 хвилин після відключення.

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Нам відомо про проблему ... яка зачіпає більшість користувачів. Постраждалі користувачі не можуть отримати доступ до служб Google,

– повідомлення Google.

Однак користувачі соціальних мереж не люблять довго чекати, тож стрімкий потік мемів, повязанних зі збоєм роботи Google, моментально накрив інтернет. Найбільшою популярністю у Twitter користувались хештеги #YouTubeDown, #Gamail, #Gmaildown. Розваги 24 зібрали для вас найцікавіше:

Я після падіння YouTube, Google, Gmail:

Google відключається на 5 хвилин

Планета через 2 хвилини без YouTube, Google і Gmail

The planet after 2 minutes without YouTube, Google and Gmail. #YouTubeDOWN pic.twitter.com/W139LcPXbG — Mr ZaiBee (@yuckk_fouu) December 14, 2020

Цей день настав. Навіть Google не знає, що сталося з Google

Коли ви гуглите чому Google не працює

Google давай роздупляйся, бо треба працювати

Я відкриваю twitter, щоб побачити, чи працюють Youtube, Gmail, google!

ІТ-відділ в Google прямо зараз

Mozilla Firefox після відключення сервера Google

Mozila Firefox after #Google server down pic.twitter.com/XhYw29LM1w — The Idiot News (@TheIdiotNews) December 14, 2020

Коли ви зрозуміли, що це не вина вашого поганого Wi-Fi

when u realise it's not ur shitty wifi's fault#YouTubeDOWN pic.twitter.com/Lrf2UkPdQL — john⁷ (@kimtaesheart) December 14, 2020

Я, коли Google і Youtube не працюють. Мій мозок і емоції

Me when google and Youtube is down

My brain and emotions:#YouTubeDOWN pic.twitter.com/a5k1n6OFUq — Manish Shukla (@ManishS47038529) December 14, 2020

Youtube, ти в порядку, ти, здається, не дуже добре себе почуваєш

Розробник, який штовхнув код!

Розуміючи, що ваша робота багато в чому залежить від google. З іншого боку, ніякої роботи!