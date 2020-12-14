Навіть Google не знає, що сталося з Google: підбірка мемів про глобальний збій пошукової мережі
Понеділок 14 грудня почався з перебоїв в роботі переважної більшості сервісів Google, за винятком пошуку, який працював практично без змін.
Служби Google у всьому світі перестали працювати, в результаті чого люди не могли отримати доступ до Gmail, YouTube та інших онлайн-продуктів компанії. Незважаючи на універсальний характер збоїв, компанія не спішила повідомляти занепокоєним користувачам про деталі проблеми з будь-якими послугами протягом перших 30 хвилин після відключення.
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Нам відомо про проблему ... яка зачіпає більшість користувачів. Постраждалі користувачі не можуть отримати доступ до служб Google,
– повідомлення Google.
Однак користувачі соціальних мереж не люблять довго чекати, тож стрімкий потік мемів, повязанних зі збоєм роботи Google, моментально накрив інтернет. Найбільшою популярністю у Twitter користувались хештеги #YouTubeDown, #Gamail, #Gmaildown. Розваги 24 зібрали для вас найцікавіше:
Я після падіння YouTube, Google, Gmail:
Google відключається на 5 хвилин
Планета через 2 хвилини без YouTube, Google і Gmail
Цей день настав. Навіть Google не знає, що сталося з Google
Коли ви гуглите чому Google не працює
Google давай роздупляйся, бо треба працювати
Я відкриваю twitter, щоб побачити, чи працюють Youtube, Gmail, google!
ІТ-відділ в Google прямо зараз
Mozilla Firefox після відключення сервера Google
Коли ви зрозуміли, що це не вина вашого поганого Wi-Fi
Я, коли Google і Youtube не працюють. Мій мозок і емоції
Youtube, ти в порядку, ти, здається, не дуже добре себе почуваєш
Розробник, який штовхнув код!
Розуміючи, що ваша робота багато в чому залежить від google. З іншого боку, ніякої роботи!
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