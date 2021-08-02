Йохан Гротебоер заинтересовался этим вызовом, когда увидел как его коллеги из Финляндии делали похожие вещи. Тогда он решил также принять участие в забавном челендже, и это сделало его знаменитостью в сети.

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Он опубликовал в сети видео, на котором видно как огромный грузовик LHV движется задним ходом около стакана с водой, стоящего на дорожном конусе. К одному из габаритных фонарей фуры привязан чайный пакетик. Йохан Гротебоер останавливается четко в тот момент, когда пакетик находится над стаканом, и опускает его туда.

Водитель грузовика бросил чайный пакетик в стакан: смотрите видео

Хотя на видео все это выглядит просто, на самом деле выполнить такой трюк под силу только опытному водителю. Особой сложности ему добавил еще и грузовик LHV. По словам водителя, это "один из самых длинных автомобилей на дороге".

Мне пришлось сделать все возможное, чтобы обойти дорожный конус, не затронув его, и все же бросить чайный пакетик в горячую воду. В этом сценарии вам нужно совсем немного сбиться с пути, чтобы все испортить, – поделился Йохан Гротебоер.

Особенно поражает то, что мужчине удалось сделать это с первой попытки. Он утверждает, что это вовсе не связано с удачей, а лишь с талантом и 30-летним опытом.

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