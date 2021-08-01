Забавный случай был адаптирован в набор пластиковых фигурок немецкой компанией Busch. Набор мини-фигурок, изображающих и самого героя и кабана, который бежит с чужой сумкой, предназначен для украшения игрушечной железной дороги.

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По замыслу авторов набор может внести свой вклад в "реалистическое возрождение" модельного железнодорожного мира. И как заявляют представители компании Busch, "продажи идут хорошо".



В Германии выпустили фигурки голого мужчины и кабана, который украл у него ноутбук на пляже / Фото The Guardian

Однако автор фотографии Адель Ландауер не согласна с производителями набора. Женщину очень возмущает тот факт, что другие зарабатывают деньги на ее снимке без ее разрешения. Поэтому она пригрозила компании Busch судебным иском.

У меня был огромный объем работы из-за этой кфотографии, но в финансовом отношении я ничего от нее не получила. Мне не нравится, что другие сейчас зарабатывают деньги, не спрашивая меня,

– прокомментировала Адель Ландауер.

Что думает по этому поводу сам герой события – неизвестно, ведь его личность никогда не разглашалась. Хотя по словам Ландауер, в свое время мужчина дал ей разрешение на публикацию изображения в социальных сетях.



Набор по мотивам легендарного фото / Фото The Guardian

Стоимость набора, в который входят кабан с сумкой, голый мужчина и два матраса, 13,99 евро. Маленький кабанчик с фотографии в набор почему-то не попал.

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