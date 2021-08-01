Кумедний випадок був адаптований в набір пластикових фігурок німецькою компанією Busch. Набір міні-фігурок, що зображують і самого героя і кабана, який біжить з чужою сумкою, призначений для прикраси іграшкової залізниці. Його можна придбати за 13,99 євро.

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За задумом авторів набір може зробити свій внесок у "реалістичне відродження" модельного залізничного світу. І як заявляють представники компанії Busch, "продажі йдуть добре".



У Німеччині випустили фігурки голого чоловіка та кабана, який вкрав у нього ноутбук на пляжі / Фото The Guardian

Проте авторка фотографії Адель Ландауер не згодна з виробниками набору. Жінку дуже обурює той факт, що інші заробляють гроші на її знімку без її дозволу.

У мене був величезний обсяг роботи через цю картину, але у фінансовому відношенні я нічого від неї не отримала. Мені не подобається, що інші зараз заробляють гроші, не питаючи мене,

– прокоментувала Адель Ландауер.

Що думає з цього приводу сам герой події – невідомо, адже його особистість ніколи не розголошувалася. Хоча за словами Ландауер, свого часу чоловік дав їй дозвіл на публікацію зображення в соціальних мережах.

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