Яскраву жовто-рожеву парочку виявили за допомогою одного з глибоководних апаратів, які досліджують глибини океану в рамках експедиції Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Керування підводним апаратом здійснюється дистанційно з дослідницького судна Okeanos Explorer.

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Знімок був зроблений приблизно за 300 кілометрів від Нью-Йорка в Атлантичному океані на глибині 1885 метрів. Крістофер Ма – морський біолог та дослідник, переглядаючи кадри недавнього занурення, одразу помітив схожість. Вчений визначив, що губка належить до роду Hertwigia, а зірка – до роду Chondraster.

Зазвичай я уникаю таких порівнянь, але ... ВАУ! Це справжні Губка Боб І Патрік,

– написав морський біолог Крістофер Ма.

Проте вчений зазначив, що схожість морських жителів з героями мультфільму може бути лише поверхневою. Адже губки роду Hertwigia – це морські організми, які прикріплюються до скель або рифів, вони дуже рідко бувають жовтого кольору і зазвичай не мають прямокутної форми. Морські зірки можуть пересуватися і харчуються молюсками, багатощетинковими хробаками та іншими безхребетними. Вчений жартує, що морська зірка хотіла з'їсти губку з незвичайним забарвленням.

Я подумав, що було б весело провести порівняння, яке на цей раз дійсно було схожим з культовими зображеннями та кольорами героїв мультфільмів. Як біолог, що спеціалізується на морських зірках, більшість зображень Патріка і Губки Боба невірні,

– розповів дослідник.

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