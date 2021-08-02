Йохан Гротебоер зацікавився цим викликом, коли побачив як його колеги з Фінляндії робили схожі речі. Тоді він вирішив також взяти участь у кумедному челенджі, і це зробило його знаменитістю у мережі.

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Він опублікував в мережі відео, на якому видно як величезна вантажівка LHV рухається заднім ходом біля склянки з водою, що стоїть на дорожньому конусі. До одного з габаритних ліхтарів фури прив'язаний чайний пакетик. Йохан Гротебоер зупиняється чітко у той момент, коли пакетик перебуває над склянкою, і опускає його туди.

Водій вантажівки вкинув чайний пакетик у склянку: дивіться відео

Хоча на відео усе це виглядає просто, насправді виконати такий трюк під силу лише досвідченому водієві. Особливої складності йому додала ще й вантажівка LHV. За словами водія, це "один із найдовших автомобілів на дорозі".

Мені довелося зробити усе можливе, щоб оминути дорожній конус, не торкнувшись його, і все ж вкинути чайний пакетик у гарячу воду. У цьому сценарії вам потрібно зовсім трішечки збитися зі шляху, щоб усе зіпсувати, – поділився Йохан Гротебоер.

Особливо вражає те, що чоловікові вдалося зробити це з першої спроби. Він переконує, що це зовсім не пов'язано з удачею, а лише з талантом та 30-річним досвідом.

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