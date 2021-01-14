Пивной бренд представил композицию из 2 600 настоящих дипломов американских студентов: документы сформированы в аккуратные стопки и развешены над письменным столом в здании Центрального вокзала в Нью-Йорке, США.

Пивной бренд Natural Light разместил в историческом зале Vanderbilt Hall на Центральном вокзале Нью-Йорка концептуальную работу Da Vinci of Debt ("Да Винчи в долг"). В компании утверждают, что это самая дорогая инсталляция в истории и ее стоимость превышает цену полотна "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, которое было продано за $450,3 миллиона на аукционе Christie's в 2017 году.

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Этой инсталляцией компания пытается привлечь внимание к растущей стоимости обучения в вузах. Дизайн призван проиллюстрировать масштабы разрушительного долгового кризиса, а также указать на хаотичное влияние долга на тех, кто обременен им. Работа была представлена 14 января 2021 года и будет доступна для всеобщего обозрения до 16 января 2021 года.

Инсталляция была создана с использованием 2600 настоящих дипломов, которые были предоставлены выпускниками колледжей по всей стране.



Da Vinci of Debt / Фото Forbes

Чтобы получить диплом колледжа в Соединенных Штатах, нужны значительные финансовые вложения, и каждый диплом стоит в среднем более 180 тысяч долларов США. С более чем 2600 дипломами общая стоимость инсталляции составляет около 470 миллионов долларов.

Представляем Da Vinci of Debt – самое дорогое произведение искусства в мире. Имея более 2600 подлинных дипломов колледжа, оно оценивается более чем в 470 миллионов долларов. Потому что образование в колледже это, черт побери, дорого.

Introducing the Da Vinci of Debt - the world’s most expensive piece of art, EVER. With more than 2600 real college diplomas, it’s valued at over $470 million. Because a college education is f***ing expensive.



See the full exhibit here: https://t.co/8xLTlSq314 pic.twitter.com/CENnzSS0At — Natural Light (@naturallight) January 13, 2021

Стоит отметить, что Natural Light в 2018 году запустила программу облегчения долгового бремени перед колледжами – каждый год программа предоставляет 1 миллион долларов, чтобы помочь студентам и выпускникам. Кроме программы облегчения бремени задолженности колледжам, Natural Light также помогает молодым людям перейти от колледжа к взрослой жизни с помощью разнообразных инициатив.