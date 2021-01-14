Пивний бренд представив композицію з 2 600 справжніх дипломів американських студентів: документи сформовані в акуратні стопки та розвішені над письмовим столом у будівлі Центрального вокзалу у Нью-Йорку, США.

Пивний бренд Natural Light розмістив у історичному залі Vanderbilt Hall на Центральному вокзалі Нью-Йорка концептуальну роботу Da Vinci of Debt ("Да Вінчі в борг"). У компанії стверджують, що це найдорожча інсталяція в історії і її вартість перевищує ціну полотна "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі, яке було продано за $450,3 мільйона на аукціоні Christie's у 2017 році.

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Цією інсталяцією компанія намагається привернути увагу до зростаючої вартості навчання у вишах. Дизайн покликаний проілюструвати масштаби руйнівної боргової кризи, а також вказати на хаотичний вплив боргу на тих, хто обтяжений ним. Робота була представлена 14 січня 2021 року і буде доступна для загального огляду до 16 січня 2021 року.

Інсталяція була створена з використанням 2600 справжніх дипломів, які були надані випускниками коледжів по всій країні.



Da Vinci of Debt / Фото Forbes

Щоб отримати диплом коледжу в Сполучених Штатах, потрібні значні фінансові вкладення, і кожен диплом коштує в середньому понад 180 тисяч доларів США. З більш ніж 2600 дипломами, загальна вартість інсталяції становить приблизно 470 мільйонів доларів.

Представляємо Da Vinci of Debt – найдорожчий витвір мистецтва у світі. Маючи понад 2600 справжніх дипломів коледжу, він оцінюється більш ніж в 470 мільйонів доларів. Тому що освіта в коледжі це, чорт забирай, як дорого.

Introducing the Da Vinci of Debt - the world’s most expensive piece of art, EVER. With more than 2600 real college diplomas, it’s valued at over $470 million. Because a college education is f***ing expensive.



See the full exhibit here: https://t.co/8xLTlSq314 pic.twitter.com/CENnzSS0At — Natural Light (@naturallight) January 13, 2021

Варто зазначити, що компанія Natural Light у 2018 році запустила програму полегшення боргових тягарів перед коледжами – щороку програма надає 1 мільйон доларів, щоб допомогти студентам і випускникам. Крім програми полегшення тягаря заборгованості коледжам, Natural Light також допомагає молодим людям перейти від коледжу до дорослого життя за допомогою різноманітних ініціатив.