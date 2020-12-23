За прошедшие годы Pepsi было выпущено множество вкусов колы – вишни, ванили, кофе и тому подобное – с разной степенью успеха. В следующем году компания решила добавить еще больше интересных вкусов.

На своей странице в Twitter Pepsi объявила о планах выпустить новый напиток, который добавит нотки горячего шоколада к фирменной газированной воде бренда, заявленной как "великолепная смесь какао (с намеком на зефир!), смешанная с пепси-колой".

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2020 год был отвратительным, поэтому компания Pepsi решила хоть как-то подсластить жизнь. 17 декабря она опубликовала твит с объявлением о новом вкусе своего напитка и пообещала выпустить Pepsi "Cocoa" Cola в начале следующего года, если запись наберет 2021 ретвит.

Нет ничего более классического, чем горячее какао в зимний день, но этот год был совсем не типичным. Так почему бы не объединить замечательный вкус пепси с великолепным зимним вкусом шоколада и зефира и не порадовать наших фанатов в этом сезоне?,

– сообщил в пресс-релизе Тодд Каплан, вице-президент по маркетингу Pepsi.

What’s sweeter than saying “bye” to the worst year ever? Pepsi “Cocoa” Cola - the latest concept from the Pepsi Test Kitchen.



Want to try and get your hands on it? 2,021 RTs and we’ll make a batch.#PepsiCocoaCola pic.twitter.com/WbZeGDGxVM — Pepsi (@pepsi) December 17, 2020

Конечно, ретвитов было гораздо больше, поэтому ждать новую газировку "Cocoa" Cola от Pepsi осталось недолго. Пока известно лишь то, что выйдет она ограниченным тиражом и будет доступна только до тех пор, пока будут запасы.