За минулі роки Pepsi було випущено безліч смаків коли – вишні, ванілі, кави тощо – з різним ступенем успіху. В наступному році компанія вирішила додати ще більше цікавих смаків.

На своїй сторінці у Twitter Pepsi оголосила про плани випустити новий напій, який додасть нотки гарячого шоколаду до фірмової газованої води бренду, заявленої як "чудова суміш какао (з натяком на зефір!), змішана з пепсі-колою".

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2020 рік був огидним, тож компанія Pepsi вирішила хоч якось підсолодити життя. 17 грудня вона опублікувала твіт з оголошенням про новий смак свого напою та пообіцяла випустити Pepsi "Cocoa" Cola на початку наступного року, якщо допис набере 2021 ретвіт.

Немає нічого більш класичного, ніж гаряче какао в зимовий день, але цей рік був зовсім не типовим. Так чому б не об'єднати чудовий смак пепсі з чудовим зимовим смаком шоколаду і зефіру та не порадувати наших фанатів в цьому сезоні?,

– повідомив в прес-релізі Тодд Каплан, віце-президент з маркетингу Pepsi.

What’s sweeter than saying “bye” to the worst year ever? Pepsi “Cocoa” Cola - the latest concept from the Pepsi Test Kitchen.



Want to try and get your hands on it? 2,021 RTs and we’ll make a batch.#PepsiCocoaCola pic.twitter.com/WbZeGDGxVM — Pepsi (@pepsi) December 17, 2020

Звісно, що ретвітів було набагато більше, тож чекати на нову газовану воду "Cocoa" Cola від Pepsi залишилося недовго. Наразі відомо лише те, що вийде вона обмеженим тиражем й буде доступна тільки до тих пір, поки будуть запаси.