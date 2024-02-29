Новогоднее фэнтези и анимационный мультфильм: что посмотреть в кино в начале марта

Эта неделя станет настоящим праздником для любителей кино. На экранах кинотеатров покажут несколько долгожданных новинок, среди которых даже есть новогоднее фэнтези.

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал 24 Канала.

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"Остатки"

Жанры: драма, комедия

Встречай лауреата премий "Золотой Глобус", "Выбор критиков" и номинанта на премию "БАФТА" на большом экране! Фильм режиссера Александера Пейна рассказывает историю скупого учителя начальной школы Новой Англии, вынужденного остаться в кампусе во время рождественских каникул, чтобы присматривать за детьми, которым некуда идти. Однако вскоре его неприязнь перерастает в неожиданную дружбу с одним из учеников и шеф-поваром школы, которая только что потеряла сына во Вьетнаме.

Трейлер фильма "Оставленцы": смотрите видео

"Прощай, монстр"

Жанры: приключения, анимация

В волшебном мире тысячи островов появился опасный Темный Маг. Молодой волшебник бросил ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему придется преодолеть недоверие других волшебников, снова обрести силу и справиться со злом еще раз.

Трейлер фильма "Прощай, монстр": смотрите видео

"Романтик"

Жанр: комедия

Сезар – музыкант, который играет на улицах Монмарта. Три года назад он внезапно исчез из жизни Саломи, не сказав ни одного слова любви и не объяснив причин. Теперь он возвращается в Париж с намерением вернуть благосклонность возлюбленной. Однако неожиданная новость об отцовстве меняет его планы. Сезар вынужден начать двойную игру, скрывая свою трехлетнюю дочь и став тем, кем он не является на самом деле.

Трейлер фильма "Романтик": смотрите видео

"Чудо на праздники"

Жанры: приключения, фэнтези

В одном тайном городе, который невозможно найти на карте, начинают готовиться к праздникам. Здесь живут мастера, которые осуществляют детские мечты. Обычно все хотят пряник или игрушку. Вдруг в городе появляется девочка, которая имеет необычное желание – ей срочно нужна настоящая семья, иначе работники мрачного приюта, откуда она убегала, найдут ее и отправят обратно!

Трейлер фильма "Чудо на праздники": смотрите видео