Что посмотреть на выходных: свежая киноафиша, которую вы не можете пропустить
Эта неделя станет настоящим праздником для любителей кино, ведь нас ждет выход на экраны нескольких долгожданных фильмов. В этом списке есть комедии, историческая драма, мультфильм и фильм ужасов.
Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал 24 Канала.
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"Драка президентов. Второй тур"
Жанр: комедия
Комедия от студии Pathe и режиссера Альбера Дюпонтеля. Парочка журналистов-неудачников пытается выяснить все о новом кандидате в президенты и раскрыть "измену" государственного масштаба!
Трейлер фильма "Драка президентов. Второй тур": смотрите видео
"Зона интереса"
Жанры: драма, исторический
Муж с женой строят жилье мечты – с уютным садом, дорогими вещами, семейными вечерами за чтением с детьми. И только высокий забор напоминает, что рядом с их райским уголком стоит концлагерь, где мужчина работает комендантом.
Трейлер фильма "Зона интереса": смотрите видео
"Кот & Пес: Безумные приключения"
Жанр: комедия
Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. Из-за нелепого случая они потерялись в аэропорту, и теперь "лучшим врагам" придется отправиться в опасное, но увлекательное путешествие. А тем временем их хозяева - звезда социальных сетей и профессиональный вор объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.
Трейлер фильма "Кот & Пес: Безумные приключения": смотрите видео
"Мой двойник-робот"
Жанр: комедия
Чарльз – ловелас, Элейн – охотник за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Как-то их пути пересекаются. Когда каждый должен получить свое (Чарльз – ночь любви, а Элейн – деньги), налаженная система дает сбой. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решеткой, Элейн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.
Трейлер фильма "Мой двойник-робот": смотрите видео
"Проклятие Бегхед"
Жанры: триллер, ужасы
Заговорил с мертвецом. Плати цену. Новый хоррор от создателей "Оно". Юная Айрис получает в наследство от отца здание бывшего паба и открывает страшный секрет – в здании живет сущность, которую называют Бэгхед. Она дает возможность поговорить с мертвым, но только 2 минуты. Живые считают, что могут контролировать производство, но за все придется платить свою цену.
Трейлер фильма "Проклятие Бегхед": смотрите видео