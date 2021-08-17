Что это такое: озадаченные альпаки знакомятся с кошкой – забавное видео

Смешное знакомство произошло недавно на ферме альпак в Нидерландах. Туда пробралась кошка, и похоже, хорошенько удивила местных жителей. Озадаченные альпаки внимательно следили за тем, что делает их гостя.

Они повсюду ходили за ней, внимательно присматривались и принюхивались, но, видимо, так и не смогли понять, кто перед ними. Кошке же такое внимание не мешало – она спокойно занималась своими делами и лишь несколько раз недовольно мьявкнула, когда альпаки показались ей слишком назойливыми.

Это интересно Бинго – классика азартных игр: правила, история, виды

Похоже, что она совсем не боялась животных, которые в несколько раз больше нее. А вот альпаки не были такими же уверенными – когда кошка делала какие-то непредсказуемые движения, они напряженно дергались.

Альпаки знакомятся с кошкой: смотрите видео



Видео опубликовать на ютуб-канале с вирусными роликами ViralHog. Знакомство альпак и кошки собрало более 55 тысяч просмотров, а также развеселило и растрогало людей, которые оставляли свои комментарии:

"Альпаки думают:" Почему она такая низкая?'';

"Что это такое? Оно выглядит совсем не так, как мы»;

"Кошка похожа на королеву";

"Они пытаются понять, что их грумер сделает с кошкой";

"Альпаки не понимают, почему ей можно оставить мех, а им нет";

"Они очаровательны и кажутся очень милыми»;

"Альпаки похожи на больших котов, это мило".

Смотрите также Играет на пианино, когда хочет есть: котик, который необычным способом просит еду, покорил сеть