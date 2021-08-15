Кейт Никс из Филадельфии нашла двухмесячного Уинслоу в своем саду – он пытался драться с собакой. Ему было 8 недель, он был покрыт шрамами, весь грязный и с серьезным случаем стригущего лишая – однако показался девушке довольно симпатичным.

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Когда Уинслоу был котенком, он заинтересовался крошечным пианино, которое Никс купила в свое время на eBay. Он попытался нажимать на инструмент и заглядывал под него, пытаясь найти, откуда исходят звуки. Впоследствии котик начал играть на пианино, чтобы привлечь внимание, и когда Кейт однажды спросила, не говорит ли он таким образом, что пора обедать, пушистый утвердительно мяукнул.

Он понял, что я поощряю двигать его лапками вверх и вниз по клавишам, поэтому он делает это, когда действительно чего-то хочет. Это вообще его система сигнализации,

– поделилась Никс.

Но с тех пор это превратилось в своего рода служебный звонок. Это стало наградой за охоту, потому что в квартире он мало что может сделать. Он играет на нем, только когда мы на кухне, и знает, что может перекусить,

– рассказывает владелица Уинслоу.

Уинслоу играет на пианино: забавное видео

Уинслоу также нажимает клавиши, когда думает, что пришло время менять его туалет или даже когда он просто хочет, чтобы его почесали за ушком.



Кроме того, Уинслоу выпустил свой клип Bean Gotta Scream, который вышел на стриминговых платформах. Мяуканье милого котика и его обладательницы можно послушать по ссылке.



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