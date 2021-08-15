Кейт Никс из Филадельфии нашла двухмесячного Уинслоу в своем саду – он пытался драться с собакой. Ему было 8 недель, он был покрыт шрамами, весь грязный и с серьезным случаем стригущего лишая – однако показался девушке довольно симпатичным.
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Когда Уинслоу был котенком, он заинтересовался крошечным пианино, которое Никс купила в свое время на eBay. Он попытался нажимать на инструмент и заглядывал под него, пытаясь найти, откуда исходят звуки. Впоследствии котик начал играть на пианино, чтобы привлечь внимание, и когда Кейт однажды спросила, не говорит ли он таким образом, что пора обедать, пушистый утвердительно мяукнул.
Он понял, что я поощряю двигать его лапками вверх и вниз по клавишам, поэтому он делает это, когда действительно чего-то хочет. Это вообще его система сигнализации,
– поделилась Никс.
Но с тех пор это превратилось в своего рода служебный звонок. Это стало наградой за охоту, потому что в квартире он мало что может сделать. Он играет на нем, только когда мы на кухне, и знает, что может перекусить,
– рассказывает владелица Уинслоу.
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Уинслоу также нажимает клавиши, когда думает, что пришло время менять его туалет или даже когда он просто хочет, чтобы его почесали за ушком.
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