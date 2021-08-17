Они повсюду ходили за ней, внимательно присматривались и принюхивались, но, видимо, так и не смогли понять, кто перед ними. Кошке же такое внимание не мешало – она спокойно занималась своими делами и лишь несколько раз недовольно мьявкнула, когда альпаки показались ей слишком назойливыми.
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Похоже, что она совсем не боялась животных, которые в несколько раз больше нее. А вот альпаки не были такими же уверенными – когда кошка делала какие-то непредсказуемые движения, они напряженно дергались.
Альпаки знакомятся с кошкой: смотрите видео
Видео опубликовать на ютуб-канале с вирусными роликами ViralHog. Знакомство альпак и кошки собрало более 55 тысяч просмотров, а также развеселило и растрогало людей, которые оставляли свои комментарии:
- "Альпаки думают:" Почему она такая низкая?'';
- "Что это такое? Оно выглядит совсем не так, как мы»;
- "Кошка похожа на королеву";
- "Они пытаются понять, что их грумер сделает с кошкой";
- "Альпаки не понимают, почему ей можно оставить мех, а им нет";
- "Они очаровательны и кажутся очень милыми»;
- "Альпаки похожи на больших котов, это мило".
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