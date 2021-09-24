После того как в 1991 году 24-летний вокалист-гитарист Курт Кобейн, 26-летний басист Крист Новоселич и 22-летний барабанщик Дэйв Грол, выпустили альбом Nevermind, группа Nirvana оказалась на вершине мировых чартов. И чтобы отпраздновать 30-летний юбилей альбома, лейбл Geffen объявил о его переиздании.
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Стандартное переиздание выйдет с бонусной 7-дюймовой пластинкой, на которой на стороне A будет записана песня "Endless, Nameless", а на стороне B – "Even In His Youth" и "Aneurysm".
Расширенное издание Nevermind Super Deluxe будет содержать:
- 8 пластинок,
- 5 компакт-дисков,
- бонусную 7-дюймовую пластинку,
- Blu-ray с Live in Amsterdam, Netherlands – недавно отреставрированное видео с концерта 25 ноября 1991 года в Paradiso.
Кроме того, можно будет прослушать аудиозаписи со следующих концертов:
- Live in Del Mar, Калифорния (28 декабря 1991 года),
- Live in Melbourne, Australia for Triple J (1 февраля 1991 года),
- Live in Tokyo (19 февраля 1992 года).
Обложка альбома Nevermind группы Nirvana / Фото wikipedia
Что известно об альбоме Nevermind
Известный альбом группы Nirvana вышел в 1991 году. Пластинка получила десять платиновых сертификатов от Американской ассоциации студий звукозаписи и была продана тиражом 30 миллионов копий.
Обложка, на которой изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне, тянущемся к долларовой банкноте на рыболовном крючке, стала культовой и считается одним из самых узнаваемых образов в попкультуре.
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