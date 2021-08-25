В своем иске 30-летний американец объясняет, что не мог дать согласие на использование его изображения на обложке альбома, ведь ему было всего 4 месяца. А опекуны Элдена, которым заплатили за фото ребенка 200 долларов, не подписывали никакого согласия на использование фотографии.

Это интересно Большие деньги, высокие ставки: невероятные истории о хайроллерах в казино

В иске мужчина требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Представитель Элдена заявил, что использование этой фотографии является распространением детской порнографии, поскольку ребенок выглядит как "секс-работник" из-за изображения денег на снимке. Мужчина с детской фотографии заявляет, что понес пожизненный ущерб, и никто из членов группы не смог его защитить и предотвратить его сексуальную эксплуатацию.

Моя личность и имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которую я испытал в несовершеннолетнем возрасте. Она распространялась и продавалась по всему миру с тех пор, как я был младенцем и до сегодняшнего дня,

– заявил Элден.

Кроме того, адвокат Спенсера утверждает, музыканты, используя детское фото его клиента, изрядно обогатились, в то время, как ни Спенсер, ни его опекуны не получали никаких выплат от прибыли за продажу альбома Nevermind. Через иск американец хочет взыскать по 150 тысяч долларов с каждого из 17 обвиняемых. В их числе:

Кортни Лав, управляющая имуществом Курта Кобейна;

участники группы Дэйв Грол и Крис Новоселич;

фотограф, сделавший снимок;

другие лица, причастные к созданию и выпуску альбома.

Постоянный вред, который он получил в ближайшее время, включает, помимо прочего, крайний и постоянный эмоциональный стресс с физическими проявлениями, вмешательства в его нормальное развитие и прогресс в учебе. Кроме того, потерю способности зарабатывать в течение всей жизни, потерю прошлой и будущей заработной платы, прошлые и будущие расходы за медицинское и психологическое лечение, потерю удовольствия от жизни и другие потери, которые должны быть доказаны в суде,

– говорится в иске.



Обложка альбома Nevermind рок-группы Nirvana / Фото из Википедии

Что известно об альбоме Nevermind Известный альбом группы Nirvana вышел в 1991 году. Пластинка получила десять платиновых сертификатов от Американской ассоциации студий звукозаписи и была продана тиражом 30 миллионов копий.



Обложка, на которой изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне, тянущийся к долларовой банкноте на рыболовном крючке, стала культовой и считается одним из самых узнаваемых образов в поп-культуре.

К теме Группу Nirvana обвинили в краже иллюстраций из перевода "Inferno" Данте