В своем иске 30-летний американец объясняет, что не мог дать согласие на использование его изображения на обложке альбома, ведь ему было всего 4 месяца. А опекуны Элдена, которым заплатили за фото ребенка 200 долларов, не подписывали никакого согласия на использование фотографии.
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В иске мужчина требует моральной компенсации за изображение его половых органов. Представитель Элдена заявил, что использование этой фотографии является распространением детской порнографии, поскольку ребенок выглядит как "секс-работник" из-за изображения денег на снимке. Мужчина с детской фотографии заявляет, что понес пожизненный ущерб, и никто из членов группы не смог его защитить и предотвратить его сексуальную эксплуатацию.
Моя личность и имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которую я испытал в несовершеннолетнем возрасте. Она распространялась и продавалась по всему миру с тех пор, как я был младенцем и до сегодняшнего дня,
– заявил Элден.
Кроме того, адвокат Спенсера утверждает, музыканты, используя детское фото его клиента, изрядно обогатились, в то время, как ни Спенсер, ни его опекуны не получали никаких выплат от прибыли за продажу альбома Nevermind. Через иск американец хочет взыскать по 150 тысяч долларов с каждого из 17 обвиняемых. В их числе:
- Кортни Лав, управляющая имуществом Курта Кобейна;
- участники группы Дэйв Грол и Крис Новоселич;
- фотограф, сделавший снимок;
- другие лица, причастные к созданию и выпуску альбома.
Постоянный вред, который он получил в ближайшее время, включает, помимо прочего, крайний и постоянный эмоциональный стресс с физическими проявлениями, вмешательства в его нормальное развитие и прогресс в учебе. Кроме того, потерю способности зарабатывать в течение всей жизни, потерю прошлой и будущей заработной платы, прошлые и будущие расходы за медицинское и психологическое лечение, потерю удовольствия от жизни и другие потери, которые должны быть доказаны в суде,
– говорится в иске.
Обложка альбома Nevermind рок-группы Nirvana / Фото из Википедии
Что известно об альбоме Nevermind
Обложка, на которой изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне, тянущийся к долларовой банкноте на рыболовном крючке, стала культовой и считается одним из самых узнаваемых образов в поп-культуре.
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