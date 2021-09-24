На честь 30-річчя: культовий альбом Nevermind гурту Nirvana перевидадуть

Після того як у 1991 році 24-річний вокаліст-гітарист Курт Кобейн, 26-річний басист Кріст Новоселич та 22-річний барабанщик Дейв Грол, випустили альбом Nevermind, гурт Nirvana опинився на вершині світових чартів. І щоб відсвяткувати 30-річний ювілей альбому, лейбл Geffen оголосив про його перевидання.
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Стандартне перевидання вийде з бонусною 7-дюймовою платівкою, на якій на стороні A буде записана пісня "Endless, Nameless", а на стороні B – "Even In His Youth" та "Aneurysm".
Розширене видання Nevermind Super Deluxe буде містити:
- 8 платівок,
- 5 компакт-дисків,
- бонусну 7-дюймову платівку,
- Blu-ray з Live in Amsterdam, Netherlands – нещодавно відреставроване відео з концерту 25 листопада 1991 року в Paradiso.
Крім того, можна буде прослухати аудіозаписи з наступних концертів:
- Live in Del Mar, California (28 грудня 1991 року),
- Live in Melbourne, Australia for Triple J (1 лютого 1991 року),
- Live in Tokyo (19 лютого 1992 року).
Обкладинка альбому Nevermind гурту Nirvana / Фото wikipedia
Що відомо про альбом Nevermind
Відомий альбом гурту Nirvana вийшов в 1991 році. Платівка здобула десять платинових сертифікатів від американської асоціації студій звукозапису та була продана тиражем 30 мільйонів копій.
Обкладинка, на якій зображена оголена дитина під водою в басейні, що тягнеться до доларової банкноти на рибальському гачку, стала культовою та вважається одним з найбільш впізнаваних образів в попкультурі.
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