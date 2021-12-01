Серебряная монета номиналом в шиллинг оказалась одной из первых, отчеканенных в колониальной Новой Англии – регионе на северо-востоке США. Изготовленную в Бостоне в 1652 году монету назвали лучшим примером из нескольких десятков схожих, сохранившихся до сих пор.

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Именно поэтому за нее отдали такие впечатляющие деньги – 350 000 долларов (9,5 миллиона гривен). Это на 50 000 долларов больше, чем эксперты прогнозировали перед аукционом.

Я не удивлен ценой интереса, созданного этой монетой. Заплаченная сумма показывает исключительное историческое значение и то, как хорошо она сохранилась,

– поделился специалист по монетам Джеймс Мортон.

Высоко оценил и приобрел шиллинг анонимный покупатель из США. Он участвовал в онлайн-торгах аукциона Morton & Eden.

История монеты

До 1652 года в Новой Англии использовали монеты из Англии, Нидерландов, Испании и других стран. Однако их не хватало, поэтому в Массачусетсе решили запустить производство собственных монет.

У шиллинговых монет Новой Англии была аббревиатура NE (New England) с одной стороны и римская цифра XII, обозначающая 12 пенсов в шиллинге, с другой.

Шиллинг 1652 года выпуска продан за 350 000 долларов / Фото Morton & Eden Ltd.