Срібна монета номіналом в шилінг виявилася однією з перших, викарбуваних в колоніальній Новій Англії – регіоні на північному сході США. Виготовлену у Бостоні у 1652 році монету назвали найкращим прикладом з кількох десятків схожих, які збереглися до цього часу.

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Саме тому за неї віддали такі величезні гроші – 350 000 доларів (9,5 мільйона гривень). Це на 50 000 доларів більше, ніж експерти прогнозували перед аукціоном.

Я не здивований ціною інтересу, який створила ця монета. Заплачена сума показує її виняткове історичне значення та те, як добре вона збереглася,

– поділився спеціаліст з монет Джеймс Мортон.

Високо оцінив та придбав шилінг анонімний покупець з США. Він брав участь в онлайн-торгах аукціону Morton & Eden.

Історія монети

До 1652 року в Новій Англії використовували монети з Англії, Нідерландів, Іспанії та інших країн. Проте їх не вистачало, тож у Массачусетсі вирішили запустити виробництво власних монет.

Шилінгові монети Нової Англії мають абревіатуру NE (New England) з одного боку та римську цифру XII, що означає 12 пенсів у шилінгу, з іншого боку.

Шилінг 1652 року випуску продали за 350 000 доларів / Фото Morton & Eden Ltd.

Вентворт Бомонт знайшов рідкісний та коштовний шилінг у старій коробці з-під цукерок, у якій були й інші монети. Він припускає, що шилінг багато років тому привіз з Бостона хтось із його предків. Одним із них був Вільям Вентворт – один із перших поселенців Нової Англії, який оселився там у 1636 році.