Южнокорейская K-pop группа BTS представила премьеру видеоклипа на свой новый сингл "Butter" в четверг, 20 мая. Только за первый час видео собрало более 21 миллиона просмотров в ютубе. А по состоянию на 23 мая клип посмотрело более 158 миллионов пользователей сети.

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"Butter" стал вторым англоязычным синглом в дискографии группы, после прошлогодней песни "Dynamite", которая вывела карьеру BTS на новый уровень. Песня возглавила чарт Billboard Hot 100 и принесла BTS номинацию на "Грэмми". До BTS ни один корейский исполнитель не возглавлял американский чарт и не номинировался на "Грэмми".

Кроме того, новый клип "Butter" одновременно просматривало более 3,89 миллиона зрителей, что превзошло их ранее установленный рекорд прошлым летом с клипом на песню "Dynamite".

Клип "Butter" от группы BTS: смотреть онлайн

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