На этой неделе появилась новость о выпуске AirPods Max – первых полноразмерных беспроводных наушников от Apple. Цена новинки – 549 долларов. Пользователи сети были, мягко говоря, удивлены такой стоимости. А потому не теряли времени и начали делиться своими реакциями в социальных сетях. Среди них – целая куча мемов.

BoredPanda подготовила подборку смешных реакций людей из сети на выпуск и высокую цену новых наушников от Apple. Читайте также: Ожидание VS реальность: люди, которые сделали покупку в интернете, но получили не то, что хотели "Представляем бюстгальтер от Apple" "549 долларов. Что ж, AirPods Max или PS5?" "Извините, я вас не слышу. Мои AirPods Max автоматически выключают звук бедных людей" "Я должен потратить 88 тысяч на эту чертову сумку?" "AirPods Max с разными вариантами цветов выглядят чудесно" "AirPods Max против Celta 2001" "Я смотрю на цену AirPods Max" "Когда я увидела AirPods Pro Max || Когда я увидела чехол для них" "Оригинальный прототип AirPods Max" "Apple выпускает наушники за 550 долларов. ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?!" "Я на правильном веб-сайте Apple?" "Цена – это единственное, что "Мах" в новых AirPods Max" "Стойка для наушников AirPods Max. Эксклюзивно в LoveFrom. Только 999 долларов" "Больше 500 долларов за AirPods Max, когда Bose и Sony делают самые лучшие наушники меньше, чем за 300 долларов" "AirPods Max выглядят хорошо" "Просто хватаю мой чехол для AirPods Max" "После того, как мистер Крабс увидел цену на AirPods Max, у него появилось объявление" "Похоже Apple думает, что люди, которые покупают их аксессуары, имеют большие сады, заполненные магическими денежными деревьями" "Это выглядит так, будто они больше не хотят, чтобы я был их клиентом" "Я после того, как увидел цену AirPods Max" "Iphone 6, когда ты пытаешься подсоединить к нему AirPods Max" "Руководство Sony і Bose, когда увидели AirPods Max"