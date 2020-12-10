Бурхлива реакція мережі на нові навушники AirPods Max від Apple за 549 доларів: добірка мемів
Цього тижня з'явилася новина про випуск AirPods Max – перших повнорозмірних безпровідних навушників від Apple. Ціна новинки – 549 доларів. Користувачі мережі були, м'яко кажучи, здивовані такою вартістю. А тому не втрачали часу та почали ділитися своїми реакціями в соціальних мережах. Серед них – ціла купа мемів.
BoredPanda підготувала добірку найсмішніших реакцій людей з мережі на випуск та високу ціну нових навушників від Apple.
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"Представляємо бюстгальтер від Apple"
"549 доларів. Що ж, AirPods Max чи PS5?"
"Вибачте, я вас не чую. Mої AirPods Max автоматично вимикать звук бідних людей"
"Я повинен витратити 88 тисяч на цю кляту сумку?"
"AirPods Max з різними варіантами кольорів виглядають чудово"
"AirPods Max проти Celta 2001"
"Я дивлюсь на ціну AirPods Max"
"Коли я побачила AirPods Pro Max || Коли я побачила чохол для них"
"Оригінальний прототип AirPods Max"
"Apple випускає навушники за 550 доларів. ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ?!"
"Я на правильному веб-сайті Apple?"
"Ціна – це єдине, що "Мах" в нових AirPods Max"
"Стійка для навушників AirPods Max. Ексклюзивно у LoveFrom. Лише 999 доларів"
"Більше, ніж 500 доларів за AirPods Max, коли Bose і Sony роблять найкращі навушники менше, ніж за 300 доларів"
"AirPods Max виглядають добре"
"Просто хапаю мій чохол для AirPods Max"
"Після того, як містер Крабс побачив ціну на AirPods Max, у нього з'явилося оголошення"
"Схоже Apple думає, що люди, які купують їхні аксесуари, мають великі сади, заповнені магічними грошовими деревами"
"Це виглядає так, ніби вони більше не хочуть, щоб я був їхнім клієнтом"
"Я після того, як побачив ціну на AirPods Max"
"Iphone 6, коли ти намагаєшся під'єднати до нього AirPods Max"
"Керівництво Sony і Bose, коли побачили AirPods Max"
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