Цього тижня з'явилася новина про випуск AirPods Max – перших повнорозмірних безпровідних навушників від Apple. Ціна новинки – 549 доларів. Користувачі мережі були, м'яко кажучи, здивовані такою вартістю. А тому не втрачали часу та почали ділитися своїми реакціями в соціальних мережах. Серед них – ціла купа мемів.

BoredPanda підготувала добірку найсмішніших реакцій людей з мережі на випуск та високу ціну нових навушників від Apple. Читайте також: Очікування VS реальність: люди, які зробили покупку в інтернеті, але отримали не те, що хотіли "Представляємо бюстгальтер від Apple" "549 доларів. Що ж, AirPods Max чи PS5?" "Вибачте, я вас не чую. Mої AirPods Max автоматично вимикать звук бідних людей" "Я повинен витратити 88 тисяч на цю кляту сумку?" "AirPods Max з різними варіантами кольорів виглядають чудово" "AirPods Max проти Celta 2001" "Я дивлюсь на ціну AirPods Max" "Коли я побачила AirPods Pro Max || Коли я побачила чохол для них" "Оригінальний прототип AirPods Max" "Apple випускає навушники за 550 доларів. ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ?!" "Я на правильному веб-сайті Apple?" "Ціна – це єдине, що "Мах" в нових AirPods Max" "Стійка для навушників AirPods Max. Ексклюзивно у LoveFrom. Лише 999 доларів" "Більше, ніж 500 доларів за AirPods Max, коли Bose і Sony роблять найкращі навушники менше, ніж за 300 доларів" "AirPods Max виглядають добре" "Просто хапаю мій чохол для AirPods Max" "Після того, як містер Крабс побачив ціну на AirPods Max, у нього з'явилося оголошення" "Схоже Apple думає, що люди, які купують їхні аксесуари, мають великі сади, заповнені магічними грошовими деревами" "Це виглядає так, ніби вони більше не хочуть, щоб я був їхнім клієнтом" "Я після того, як побачив ціну на AirPods Max" "Iphone 6, коли ти намагаєшся під'єднати до нього AirPods Max" "Керівництво Sony і Bose, коли побачили AirPods Max"