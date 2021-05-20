Grant's Whisky – ведущий завод по производству шотландского виски. И недавно там наняли на работу годовалого кокер-спаниеля по прозвищу Рокко. Собаке доверили должность инспектора по бочкам.

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В должностные обязанности Рокко входит вынюхивание любых проблем с созреванием спиртных напитков, ведь ни один человек не может сравниться с чувствительностью собачьего носа. Также пес обязан обходить всю винокурню и сообщать об обнаруженных странных запахах.

Дерево – натуральный материал, а дистилляция виски – органический процесс, поэтому наша задача – обеспечить идеальное качество по мере выдержки напитка в дубовых бочках,

– рассказал бренд-директор завода Крис Вуфф.



Завод по производству виски нанял на работу собаку / Фото Express

В современном мире многие винокурни используют механические "носы" для инспекции бочек, но Grant's Whisky решил остаться верным традициям. Перед трудоустройством Рокко шесть месяцев обучался ремеслу и проходил стажировку. Стоит отметить, что сотрудники относятся к Рокко, как к настоящему коллеге.

Нюх такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого. Поэтому мы специально отобрали и научили его улавливать запах всего, что не совсем подходит по мере созревания виски,

– добавил Крис.