Інспектуватиме дерев'яні бочки: завод з виробництва віскі найняв на роботу собаку

Grant's Whisky – провідний завод з виробництва шотландського віскі. І нещодавно там найняли на роботу однорічного кокер-спанієля на прізвисько Рокко. Йому довірили посаду інспектора по бочках.

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До посадових обов'язків Рокко входить винюхування будь-яких проблем з дозріванням спиртних напоїв, адже жодна людина не може зрівнятися з чутливістю собачого носа. Також пес зобов'язаний обходити всю винокурню і повідомляти про виявлені дивні запахи.

Дерево – натуральний матеріал, а дистиляція віскі – органічний процес, тому наше завдання – забезпечити ідеальну якість у мірі витримки напою в дубових бочках,

– розповів бренд-директор заводу Кріс Вуфф.



Завод з виробництва віскі найняв на роботу собаку / Фото Express

У сучасному світі багато винокурень використовують механічні "носи" для інспекції бочок, але Grant's Whisky вирішив залишитися вірним традиціям. Перед працевлаштуванням Рокко шість місяців навчався ремеслу та проходив стажування. Варто зазначити, що співробітники ставляться до Рокко, як до справжнього колеги.

Нюх такої собаки, як Рокко, в 40 разів сильніше людського. Тож ми спеціально відібрали і навчили його вловлювати запах всього, що не зовсім підходить в міру дозрівання віскі,

– додав Кріс.