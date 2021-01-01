В наше время тренды внедряют блогеры и социальные сети, и TikTok занимает чуть ли не первое место в рейтинге влиятельности. На этот раз видео тиктокеров привели к появлению целого бродвейского мюзикла, в котором сыграют звезды мирового масштаба.

В августе 2020 года на просторах TikTok начали появляться видео, в которых пользователи пели песни по мотивам популярного мультфильма "Рататуй". Ролики стали настолько популярными, что на них обратили внимание на Бродвее – театральной столице мира. Здешние звезды решили сделать из этого настоящий мюзикл. Премьера уже сегодня – 1 января, сообщают Развлечения 24.

Читайте также: Что делают супергерои и другие известные персонажи, когда они не спасают мир: веселые комиксы

"Рататуй" – оскароносный мультфильм студии Pixar, который появился на экранах в 2007 году. Мультипликационная лента рассказывает зрителям историю дружбы повара Альфредо и крысы Реми, который оказался настоящим кулинаром.

Все началось с видео Эмили Якобсен, которая сочинила оригинальную песню под названием Remy the Ratatouille.

Профессиональный композитор Даниэль Мерцлуффт создал аранжировку к песне. Уже тогда композиция зазвучала очень по-бродвейски.

Идея настолько понравилась тиктокерам, что, вслед за Эмили и Даниэлем, подобные видео начали записывать десятки и сотни людей. Они создавали собственные музыкальные интерпретации фрагментов мультфильма. Таким образом, благодаря совместным усилиям пользователей социальной сети, в TikTok появился целостный онлайн-мюзикл.

Мюзикл "Рататуй", созданный пользователями TikTok

Учитывая происхождение идеи создания настоящего бродвейского мюзикла, актерский состав постановки впечатляет. В списке встречаются имена настоящих звезд театра и кино. Главную роль крысы-кулинара Реми выполнит обладатель премии "Эмми" Титусс Берджесс. Кроме него, роли исполнят певец Адам Ламберт, Уэйн Брэди ("Как я встретил вашу маму"), Эшли Парк ("Эмили в Париже"), Кевин Чемберлин ("Счастливое число Слевина") и другие.

I’m joining the cast of Ratatouille: The TikTok Musical as REMY to support @TheActorsFund on January 1st! Follow @Ratatousical and visit https://t.co/PC7cTViLsf to learn more!#RatatouilleMusical pic.twitter.com/1RRasI0M7N — Tituss Burgess (@Instatituss) December 28, 2020

Премьера шоу состоится 1 января в 19:00 по тихоокеанскому времени (2 января в 02:00 по киевскому времени). Мюзикл будут транслировать в онлайн-режиме на платформе TodayTix. Стоимость билетов – от 5 до 50 долларов (от 140 до 1400 гривен). Запись будет доступна в течение 72 часов после трансляции.