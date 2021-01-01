У наш час тренди впроваджують блогери та соціальні мережі, і TikTok займає ледь не перше місце у рейтингу впливовості. Цього разу відео тіктокерів призвели до появи цілого бродвейського мюзиклу, у якому зіграють зірки світового масштабу.

У серпні 2020 року на просторах TikTok почали з'являтися відео, у яких користувачі співали пісні за мотивами популярного мультфільму "Рататуй". Ролики стали настільки популярними, що на них звернули увагу на Бродвеї – театральній столиці світу. Тутешні зірки вирішили зробити з цього справжній мюзикл. Прем'єра вже сьогодні – 1 січня, повідомляють Розваги 24.

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"Рататуй" – оскароносний мультфільм студії Pixar, який з'явився на екранах у 2007 році. Мультиплікаційна стрічка розповідає глядачам історію дружби кухаря Альфредо та щура Ремі, який виявився справжнім кулінаром.

Усе почалося з відео Емілі Якобсен, яка склала оригінальну пісню під назвою Remy the Ratatouille.

Професійний композитор Даніель Мерцлуффт створив аранжування до пісні. Уже тоді композиція зазвучала надзвичайно по-бродвейськи.

Ідея настільки сподобалася тіктокерам, що, слідом за Емілі та Даніелем, подібні відео почали записувати десятки і сотні людей. Вони створювали власні музичні інтерпретації фрагментів мультфільму. Таким чином, завдяки спільним зусиллям користувачів соціальної мережі, у TikTok з'явився цілісний онлайн-мюзикл.

Мюзикл "Рататуй", створений користувачами TikTok

Зважаючи на походження ідеї створення справжнього бродвейського мюзиклу, акторський склад постановки вражає. У списку зустрічають імена справжніх зірок театру та кіно. Головну роль щура-кулінара Ремі виконає володар премії "Еммі" Тітусс Берджесс. Крім нього, ролі виконають співак Адам Ламберт, Вейн Бреді ("Як я зустрів вашу маму"), Ешлі Парк ("Емілі в Парижі"), Кевін Чемберлін ("Щасливе число Слевіна") та інші.

I’m joining the cast of Ratatouille: The TikTok Musical as REMY to support @TheActorsFund on January 1st! Follow @Ratatousical and visit https://t.co/PC7cTViLsf to learn more!#RatatouilleMusical pic.twitter.com/1RRasI0M7N — Tituss Burgess (@Instatituss) December 28, 2020

Прем'єра шоу відбудеться 1 січня о 19:00 за тихоокеанським часом (2 січня о 02:00 за київським часом). Мюзикл транслюватимуть в онлайн-режимі на платформі TodayTix. Вартість квитків – від 5 до 50 доларів (від 140 до 1400 гривень). Запис буде доступний протягом 72 годин після трансляції.