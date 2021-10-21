Бритни Спирс, вакцинация и "Игра в кальмара": вышла свеча с запахом главных событий 2021 года

Британская компания Flaming Crap, известная производством парфюмированных свечей с уникальными и очень необычными запахами, представила новинку. Ею стала многослойная свеча с ароматами четырех главных трендов и событий 2021 года.

У каждого из четырех слоев свечи есть собственный аромат. Следующий можно понюхать лишь после того, как растает предыдущий.

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Чем пахнет 2021 год

Верхний слой свечи посвященный песни Berries and Cream, которая в этом году стала вирусной в тиктоке и вызвала новый шквал забавных видео в сети. Соответствуя названию трека, этот слой пахнет ягодами и сливками.

Следующий слой вдохновленный корейским сериалом Netflix "Игра в кальмара", который вышел в сентябре 2021 года и с невероятной скоростью возглавил рейтинги самых популярных. У него сладкий медовый запах карамельных конфет дальгона, из которых вырезали фигурки герои сериала.

Третий слой посвящен Бритни Спирс и движению #FreeBritney в поддержку певицы и ее освобождения от опекунства отца. Этот слой воспроизводит цветочный аромат духов Fantasy Britney Spears, выпущенных Бритни еще в 2005 году.

Последний слой напоминает о важном – вакцинации. Он пахнет лекарствами и антисептиком.



Свеча, которая пахнет 2021 годом / Фото Flaming Crap

Свеча изготовлена ​​из экологических материалов – соевого воска и переработанной бумаги. Она рассчитана на 30 часов горения по 7,5 часа на каждый слой.

Купить свечу можно на сайте Flaming Crap за 15 фунтов стерлингов (540 гривен). Есть доставка в Украину.

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