Воплощение своего плана англичанин начал с того, что нарисовал схему парковки, опираясь на спутниковые снимки. Он исключил места для инвалидов и мотоциклов, где ему нельзя было оставлять свой автомобиль, и определил, что всего около магазина есть 211 доступных мест.

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Гарет посчитал, что в среднем за год он посещает Sainsbury's около 60 раз. Исходя из этого, на выполнение поставленной задачи ему должно было хватить 4 года. Он разделил парковку на несколько зон, создал электронную таблицу, чтобы отмечать места, и начал свой "челлендж".

Чтобы лучше ориентироваться, где я припарковался, каждый "блок" я обозначил буквой, и указал номера мест, которые мог бы фиксировать в телефоне, а затем добавлять в мою супер-классную таблицу,

– рассказал мужчина в твитере.

План Гарета пошел не так, как ему хотелось, а поэтому занял на 2 года больше. Когда количество мест, которые он еще не отметил, начало уменьшаться, парковаться на новых местах стало труднее, ведь они часто были заняты другими автомобилями. Затем свою лепту внесла пандемия, ведь частота поездок за покупками сократилась.

24 апреля англичанин припарковал свою машину на месте F20, которое было последним неотмеченным в его таблице. После этого он рассказал свою историю в твитере, ответил на вопросы подписчиков и даже дал им советы для комфортной парковки возле супермаркета Sainsbury's: "Для всех, кто захочет посетить парковку Sainsbury's в Бромли и искупаться в моей славе, я обозначил лучшие и худшие места, потому что я отличный парень".