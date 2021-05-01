Втілення свого плану англієць розпочав із того, що намалював схему парковки, опираючись на супутникові знімки. Він виключив місця для інвалідів та мотоциклів, де йому не можна було залишати свій автомобіль, і визначив, що всього біля магазину є 211 доступних місць.

Це цікаво Чоловік вкрав гаманець у дідуся, але одразу ж повернув його назад: що зупинило крадія

Гарет порахував, що в середньому за рік він відвідує Sainsbury's близько 60 разів. Зважаючи на це, на виконання поставленого завдання йому мало вистачити 4 роки. Він розділив парковку на кілька зон, створив електронну таблицю, щоб позначати місця, і розпочав свій "челендж".

Щоб краще орієнтуватися, де я припаркувався, кожний "блок" я позначив буквою, і вказав номери місць, які я міг би фіксувати у телефоні, а потім додавати у мою суперкласну таблицю,

– розповів чоловік у твітері.

План Гарета пішов не зовсім так, як йому хотілося, а тому зайняв на 2 роки більше. Коли кількість місць, які він ще не позначив, почала зменшуватися, паркуватися на нові місця стало важче, адже вони часто були зайняті іншими автомобілями. Потім свої зміни внесла пандемія, адже частота поїздок за покупками скоротилася.

24 квітня англієць припаркував свою машину на місці F20, яке було останнім непозначеним у його таблиці. Після цього він розповів свою історію у твітері, відповів на запитання підписників та навіть дав їм поради для комфортного паркування біля супермаркету Sainsbury's: "Для всіх, хто захоче відвідати парковку Sainsbury's у Бромлі та скупатися у моїй славі, я позначив найкращі і найгірші місця, тому що я чудовий хлопець".