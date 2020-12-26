Мужчина наблюдал за дракой птиц посреди поля и случайно разбогател на миллион долларов.

50-летний британец, пожелавший не разглашать своего имени, нашел в поле кельтский клад, которому почти 2000 лет, сообщает Daily Mail.

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Мужчина наблюдал за дракой канюка и сорок, когда увидел отблеск золота на земле. Он поднял монету, вытер ее от грязи и понял, что у него в руках невероятная находка из чистого золота. После того как рядом британец нашел еще одну монету, он отправился домой за металлоискателем. С помощью устройства ему удалось откопать кувшин, в котором было 1300 золотых монет.



Кельтские монеты, найденные во время прогулки в поле/ Фото Treasure Hunting

Эксперты определили, что клад датируется 30-60 годами нашей эры, когда происходило восстание Боудикки против Рима. Каждая монета может стоить около 650 фунтов стерлингов (почти 25 тысяч гривен), а общая стоимость всего золота составляет 845 тысяч фунтов стерлингов (32,2 миллиона гривен).

Мужчина сообщил о своей находке соответствующим органам власти. Сейчас решается, придется ли ему продать монеты музею по установленной цене. Если этого делать не нужно – он сможет оставить клад себе. Но в любом случае деньги, которые он заработает на сбыте найденного, придется разделить с владельцем поля.