Чоловік спостерігав за бійкою птахів посеред поля та випадково розбагатів на мільйон доларів.

50-річний британець, який побажав не розголошувати свого імені, знайшов у полі кельтський скарб, якому майже 2 тисячі років, повідомляє Daily Mail.

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Чоловік спостерігав за бійкою канюка та сорок, коли побачив відблиск золота на землі. Він підняв монету, витер її від бруду та зрозумів, що у нього в руках неймовірна знахідка з чистого золота. Після того, як поруч британець знайшов ще одну монету, він вирушив додому за металошукачем. З допомогою пристрою йому вдалося відкопати глечик, у якому було 1300 золотих монет.



Кельтські монети, знайдені під час прогулянки у полі / Фото Treasure Hunting

Експерти визначили, що скарб датується 30-60 роками нашої ери, коли відбувалося повстання Боудіки проти Риму. Кожна монета може коштувати близько 650 фунтів стерлінгів (майже 25 тисяч гривень), а загальна вартість усього золота складає 845 тисяч фунтів стерлінгів (32,2 мільйона гривень).

Чоловік повідомив про свою знахідку відповідним органам влади. Наразі вирішується, чи доведеться йому продати монети музею за встановленою ціною. Якщо цього робити не потрібно – він зможе залишити скарб собі. Але у будь-якому випадку гроші, які він заробить на збуті знайденого, доведеться поділити з власником поля.