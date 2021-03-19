Bookface: книжки вместо лиц в забавном флешмобе в сети – 30 фото
Bookface Challenge – это флешмоб, который появился в интернете несколько лет назад. Все это время он не теряет своей популярности и актуальности. Тысячи людей ежедневно публикуют в своих социальных сетях фотографии, на которых у них вместо лица или других частей тела – книга.
Источник:Boredpanda
На самом деле сделать удачное Bookface-фото не так легко, как кажется. Важно, чтобы лицо, тело, одежда или фон идеально подходили к обложке. Иногда это требует предварительной подготовки или дополнительных усилий.
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Предлагаем посмотреть подборку интересных фото с Bookface Challenge. Возможно они вдохновят вас на собственные сочетания.
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