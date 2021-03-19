Bookface: книжки замість облич у кумедному флешмобі в мережі – 30 фото
Bookface Challenge – це флешмоб, який з'явився в інтернеті кілька років тому. Весь цей час він не втрачає своєї популярності та актуальності. Тисячі людей щодня публікують у своїх соціальних мережах фотографії, на яких у них замість обличчя чи інших частин тіла – книга.
Джерело:Boredpanda
Насправді зробити вдале Bookface-фото не так легко, як здається. Важливо, щоб обличчя, тіло, одяг чи фон ідеально пасували до обкладинки. Іноді це вимагає попередньої підготовки чи додаткових зусиль.
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Пропонуємо переглянути добірку цікавих фото з Bookface Challenge. Можливо вони надихнуть вас на власні поєднання.
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